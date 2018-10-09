Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Elazığ'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.