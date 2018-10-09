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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.