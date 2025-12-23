Elazığ'da denetimde ele geçirildi. "Minik bir misafirimiz var"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ'da ihbar üzerine yapılan denetimde ele geçirilen makak maymunu yavrusunun koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

"Minik bir misafirimiz var." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, Elazığ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı denetimde makak maymunu ele geçirildiği belirtildi.

Maymun yavrusunun veteriner hekimlerin kontrollerinin ardından koruma altına alındığı ifade edildi.