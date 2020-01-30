Elazığ'da deprem sonrası fahiş kira artışı iddiasına soruşturma

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Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'da ev kiralarının yükselmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



6,8'lik depremin yaşandığı kentte konut sıkıntısı yaşanıyor.

Geçici olarak çadır, okul, cami ve spor salonlarında kalan depremzedeler, kiralık ev aramaya başladı.

Ancak bazı ev sahipleri, yoğun talebin ardından kiraları iki katına çıkardı.

Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşların kiralık ev arayışına girdiği ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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