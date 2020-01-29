Elazığ'da deprem sonrası kira fiyatları 2 katına çıktı (Vatandaş ev bulamıyor)

Elazığ merkez üssü Sivrice'de 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan konut sıkıntısı bölgedeki kira fiyatlarını etkiledi.

33 Mahallesi bulunan Elazığ’da, 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

Depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

KİRALAR 2 KATINA ÇIKTI



Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatların 1500 ile 2 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.

YÜKSEK FİYATA RAĞMEN KİRALIK EV YOK

Depremzedeler kabul ettikleri yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Birçoğu sokaklarda ev arayanlar, iki katına çıkan kiralara razı olmalarına rağmen ev bulamadıklarını ifade ediyor.

Emlakçıları dolaştıklarını ve sonuç alamadıkları için sokak sokak kiralık ev aradıklarını anlatan bir depremzede, "Deprem öncesi 700 lira olan eve şimdi 1500 lira istiyorlar. Bin lira olan ev için de 2 bin lira talep ediyorlar. Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi. Depremden sonra bir de fırsatçılar yüzünden mağdur duruma düştük" dedi.



EMLAKÇILAR DA ŞİKAYETÇİ



Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından kiraların fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi. Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak, "Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz" dedi.



Kentte depremde yıkılan bina sayısının az olmasına rağmen hasarlı bina sayısının 600 civarında olduğunu anlatan Albayrak, "Hasarlı binalar yıkılmaya başlandığı için vatandaşlar kiralık daire aramaya başladılar. Ne yazık ki bu durumu bazı arkadaşlar fırsata çevirdiler. Deprem öncesi 800 TL olan evler 1500 TL olmuş durumda. Ev sahipleri maalesef böyle fiyat veriyorlar. Birçok kişi maalesef bu durumdan nemalanarak kiraları iki katına çıkardı. Bazı ev sahipleri kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak, büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip kiraları yükseltti" diye konuştu.

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