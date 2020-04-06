Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım 440 milyon liraya ulaştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının yaralarının sarılması için yoğun çaba sarf ediliyor.



Bugüne kadar gıda, giyim, yemek, barınma, kira yardımı gibi ayni ve nakdi yardımlar olmak üzere 440 milyon liranın üzerinde destek sağlandı.



Toplamda 1 milyon 807 bin 918 öğün yemek hizmeti sunulurken, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 300 bin, Kızılay AFAD ve STK'ler tarafından 181 bin 364 kumanya dağıtımı yapıldı.



AFAD tarafından kiracı ve ev sahibi 11 bin 187 kişiye 49 milyon 634 bin 500 lira, 473 esnafa ise 922 bin 500 lira kira yardım yapılırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 11 bin 41 kişiye 9 milyon 303 bin 400 lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ise 3 bin 267 kişiye 9 milyon 826 bin 33 lira nakdi yardım yapıldı.



15 BİN 429 KİŞİYE GİYİM YARDIMI



Yardımlar kapsamında 1340 aileye 628 bin lira elektrik tüketim ödemesi yapılırken, 15 bin 429 kişiye 162 bin 157 giyim malzemesi yardımı yapıldı.



Türk Kızılay tarafından "sosyal market " hizmetiyle 1586 aileye gıda ve çeşitli malzeme ulaştırıldı.



Ayrıca, Kızılay Elazığ Şube Başkanlığınca 18 Ocak tarihinden bugüne kadar 1880 aileye 31 bin 198 parça giyim, 1255 gıda kolisi, 2 bin 667 çocuk bezi dağıtıldı.



Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca 2 milyon 555 bin 600 lira tutarında, 799 hanenin eşya taşıma ile 171 hanenin eşya depolanması gerçekleştirildi.



Hayvanlarını kaybeden üreticilere 400 küçükbaş, 88 büyükbaş hayvan desteği sağlandı, 1045 hayvan barınak çadırı kuruldu.



Doğukent, Kırklar Mahallesi Aşağı Demirtaş ve Sivrice Gölbaşı konteyner kentlerinde 2 bin 584 konteyner depremzedelere tahsis edildi.