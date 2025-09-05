Elazığ’da dilenci operasyonu: 10 kişi yakalandı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 10 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Müdürlükte üst araması yapılan dilencilerde bin 740 lira da para ele geçirildi. Dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.