Elazığ’da doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca öldüresiye dövülen ve 5 yerinden bıçaklanan genç kadın, ölümden döndü. Sırtına aldığı bıçak darbesi ile akciğeri sönen ve makine bağlı şekilde nefes alan kadının tedavisi sürüyor. Genç kadın, "Beni döverken yorulduğu sırada elinden kaçıp komşuya sığındım'' dedi. Olayın ardından yakalanıp mahkemeye sevk edilen şüpheli doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ'da 25 yaşındaki kadın, doktor olan sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı. Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi.Bir hastanede doktor olan S.B. ve sevgilisi Dilan Tali (25) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için S.B’nin evine geçti.KISKANÇLIK TARTIŞMASIS.B’nin yemekte çıkardığı kıskançlık tartışması evde şiddete döndü.Tali’nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan S.B. ardından eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak 'konuşacaksın' demeye başladı.YUMRUK ATIP BIÇAĞI SAPLADIBir anda sinirlenen S.B, Tali’ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, S.B’nin yorgun düşmesinden fırsat bularak evden çıktı ve komşulara sığındı.Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.''AKCİĞERİM SÖNDÜ''Tali, S.B'nin hep bir güven problemi olduğunu, çıktıkları yemekte de bu konu üzerine tartışma yaşadıklarını söyledi. Eve giden çiftin arasındaki tartışma Tali'nin ''Seni alakadar etmez'' cevabıyla büyüdü. S.B, bu cümlenin ardından Tali'ye yumruk atıp bıçakla saldırdı.Tali, o anları şöyle anlattı:''Bıçağı alıp sırtıma sapladı. Sapladığı bıçakta akciğer zarımı yırtmış ve ciğerim o esnada sönmüş. Nefes zorluğu çekmeye başladım. Beni darp etmeye devam etti ve boğmaya çalıştı''''ÇOK AĞRILARIM VAR''Genç kadın aldığı bıçak darbelerinin ardından hastanede tedavi altında. Tali, ''Akciğerim söndüğü için cihaza bağlıyım. Çok kötü ağrılarım var'' dedi.