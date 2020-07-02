Elazığ'da doktora yumruklu saldırı

Elazığ'da polisi arayıp, kendisine araba çarptığı ihbarında bulunan ancak kazaya karışmadığı belirlenen alkollü kişi, götürüldüğü hastanede gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora saldırdı.

DHA 02.07.2020 - 11:36 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 11:40

Elazığ'da doktora yumruklu saldırı

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Elazığ'da önceki gün kent merkezinde meydana gelen olayda Tayfun K., kendisine araba çarptığını belirterek, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin durumu sağlık görevlilerine iletmesiyle, olay yerine ambulans sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tayfun K.'nin alkollü olduğunu ve trafik kazasına karışmadığını belirledi. Tayfun K. sağlık kontrolü için getirildiği Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, gürültü yapınca görevli doktor Mustafa Uçarel tarafından uyarıldı.

Tayfun K., doktor Uçarel'e yumrukla saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen Uçarel, başını sandalyeye çarparak yaralandı. Olayın ardından Uçarel, tedaviye alındı.

Tayfun K. ise hastanedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO: HASTADAN İKİ DOKTORA DARP (ARŞİV)

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