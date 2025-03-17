Elazığ’da dönercide yangın paniği

Elazığ’da dönercide yangın çıktı.



Yangın Gazi Caddesi’ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde başladı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangında dumandan etkilenen iki çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.



Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.