Elazığ’da dönercide yangın paniği
Elazığ’da bir dönercide yangın paniği yaşandı. Tezgah bölümünde başlayan yangın nedeniye dumandan etkilenen iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
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Elazığ’da dönercide yangın çıktı.
Yangın Gazi Caddesi’ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen iki çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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