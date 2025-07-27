Elazığ’da dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, merkez Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin penceresine çıkan 84 yaşındaki Muhlise S., dengesini kaybederek aşağı düştü. Kadının düştüğünü fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.