Elazığ'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 4 yaralı
Elazığ'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da'ın Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiden 3'ü kendi imkanları hastaneye giderken biri ise ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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