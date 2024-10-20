Elazığ'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 4 yaralı

Elazığ'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 4 yaralı

'da'ın Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiden 3'ü kendi imkanları hastaneye giderken biri ise ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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