Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Kahramanmaraş’tan Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişide yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.