Elazığ'da enkaz altında annesinin emzirmesi sonucu hayata tutundu

Elazığ'daki depremde 18 aylık Kumsal bebek annesinin enkaz altında emzirmesi ile hayata tutundu.

Adana'dan Elazığ'daki yakınlarına misafirliğe giden Azeri Zeynalov ailesi depreme Dilek Apartmanı'nın 3.katında yakanlandı.

Sarsıntıdan saniyeler sonra büyük bir gürültüyle çöken evde mahsur kalan ailenin yanında 18 aylık Kumsal bebek de vardı.

Anne deprem sonrası Kumsal bebekten ses gelmediğini fark edince bebeğini emzirerek kendine getirmeye çalıştı.

Aile enkaz altından gelen ışık ve sesler sayesinde kurtuldu. Dışarıya doğru bir yol olduğunu fark eden Zeynalov enkazda ilerleyerek dışarı çıktı.



Dışarıya çıkan aileyi sağlık ekipleri karşıladı. Hastaneye kaldırılan ailenin ve Kumsal bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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