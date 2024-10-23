Elazığ’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da 8 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenirken ev kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda bulunan 10 katlı binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sahibi ilk müdahalelerin ardından durumu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürürken dumandan etkilenen bir şahsı ise kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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