Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

'da A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki TIR, Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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