Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ'da A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki TIR, Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.