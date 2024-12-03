Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki TIR, Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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