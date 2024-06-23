Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Elazığ’da meydana gelen kazada minibüs istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

’da yokuş aşağı inen 23 BK 227 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi de cenaze aracıyla morga sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Meclis mesaisine yeniden başlıyor: Kripto düzenlemesi Genel Kurul'da

Meclis mesaisine yeniden başlıyor: Kripto düzenlemesi Genel Kurul'da

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu toplantısında son durum

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu toplantısında son durum

Kadın müşteriden market çalışanına dayak: Kafasını defalarca dondurucu dolaba vurdu

Kadın müşteriden market çalışanına dayak: Kafasını defalarca dondurucu dolaba vurdu

17 yaşındaki genç kız 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç kız 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Adana'da damat vahşeti: Katliam sonrası kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Adana'da damat vahşeti: Katliam sonrası kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Tokat'ta su kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta su kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...