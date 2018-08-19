Elazığ'da, Feysel Başar yönetimindeki otomobil, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde, park halindeki TIR'a çarptı.

Kazada, sürücü Başar ile araçta bulunan bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.