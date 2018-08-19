Elazığ'da, Feysel Başar yönetimindeki otomobil, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde, park halindeki TIR'a çarptı.
Kazada, sürücü Başar ile araçta bulunan bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Elazığ'da feci kaza: 3 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Elazığ'da otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'da, Feysel Başar yönetimindeki otomobil, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde, park halindeki TIR'a çarptı.