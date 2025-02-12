Elazığ'da feci kaza: Minibüs istinat duvarına çarptı

Elazığ'da kar yağışıyla kayganlaşan yolda, yolcu minibüsü istinat duvarına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da feci kaza: Minibüs istinat duvarına çarptı

Kaza, Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda meydana geldi.

Yokuş aşağı inerken E.K.’nin kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, kar yağışıyla kayganlaşan yolda, kaldırıma çıkarak istinat duvarına çarptı. 

Elazığ'da feci kaza: Minibüs istinat duvarına çarptı - 1 Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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