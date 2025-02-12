Elazığ'da feci kaza: Minibüs istinat duvarına çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.