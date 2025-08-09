Elazığ'da feci olay: 4 metrelik istinat duvarından düştü

Elazığ'da dengesini kaybeden bir kişi, caddedeki 4 metre yükseklikte istinat duvarından düşerek ağır yaralandı.

'da Safran Mahallesi Aşık Veysel Şatıroğlu Caddesi'nde gece saatlerinde bir kişi, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki istinat duvarından düşüp yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

