Elazığ'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir pansiyona düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bir pansiyona operasyon düzenledi.

Operasyonda, işletme yetkilisi olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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