Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: Üç yaralı
Elazığ'da şarampole uçan araçtaki üç kişi yaralandı.
Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole uçtu.
Kaza, Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
