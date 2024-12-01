Elazığ'da halı saha maçında kavga: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Elazığ'da bir halı saha maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.



Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik, kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.



Olay anı, halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde oyuncuların birbirine saldırdığı ve kavganın saha dışına kadar taşındığı görüldü.



Çevredeki diğer oyuncuların ve izleyicilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.