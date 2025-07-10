Elazığ'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak ağaçlara ve tel çite çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Gümüşhane'den aldığı hasta ve refakatçisini Malatya'daki hastaneye götüren K.M. idaresindeki 29 AAC 381 plakalı , -Keban Karayolu'nun Kuzey Çevre Yolu kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlanın etrafını çevreleyen ağaçlar ile tel çite çarptı.

Kazada, hasta ile refakatçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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