Elazığ’da hijyen ve gıda denetimleri
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, işletmelere yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde; hijyen kuralları, gıdaların muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda detaylı incelemeler yaptı.
Belirlenen eksiklikler konusunda işletmelere uyarılarda bulunulurken, mevzuata aykırı durumlara ilişkin ise cezai işlem uygulandı.
Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam edecektir" denildi.
