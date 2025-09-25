Elazığ'da iki araç çarpıştı: Beş yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 65 ACP 908 plakalı otomobil ile 23 DZ 885 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada beş kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.