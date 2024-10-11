Elazığ'da iki grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı

Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öne Çıkan Video

Kemoterapi tedavisi biten Prenses Kate'den sürpriz ziyaret

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...