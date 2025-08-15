Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 8 kişi yaralandı.
Elazığ'da R.A. idaresindeki otomobil, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda A.C.F'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçlarda bulunan biri ağır, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
