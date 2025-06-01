Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: Dört yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 23 FN 718 ile 23 ACJ 309 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, dört kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.