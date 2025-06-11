Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu 25. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2 otomobili çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
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