Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, -Diyarbakır karayolu 25. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 otomobili çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

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