Elazığ'da otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

'da Güney Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

