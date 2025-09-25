Elazığ'da otomobiller çarpıştı: Yaralılar var
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da Güney Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Elazığ