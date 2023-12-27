Elazığ’da ilginç kaza: Yol çöktü kamyon çukura düştü

İlginç kaza Elazığ'ın Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Mürsel Yaşar idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, asfalt yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.



Yaklaşık 3 metre çapında ve 2 metre derinliğinde oluşan çukura sağ arka tekerlekleri ile kasanın bir kısmının gömüldüğü kamyon kazasında sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yol yaya ve araç trafiğine kapatılırken hafif yaralanan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.



Hafif yaralanan kamyon şoförü Mürsel Yaşar, "Buradan araç geçiyor, bariyer veya herhangi bir şey yoktu. Yetkililerden bir çare bulmalarını istiyoruz. Bu arabanın masraflarını kim karşılayacak. Ben engelli bir şoförüm. Aracın şanzımanı ve arka tarafı gitmiş." dedi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

