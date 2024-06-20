Elazığ'da ilginç serinleme yöntemi: Toprağı kazıp brandadan havuz yaptılar

Elazığ’da artan sıcaklar insanları farklı serinleme yöntemleri bulmaya yönlendiriyor. Baskil ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, toprağı kazıp açtıkları brandaya koydukları suda serinlemeye çalıştı.

Elazığ'da ilginç serinleme yöntemi: Toprağı kazıp brandadan havuz yaptılar

’da son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle, vatandaşlar serinlemek için ilginç serinleme yöntemlerine başvuruyor.

TOPRAĞI KAZIP HAVUZ YAPTILAR

Baskil ilçesi Gemici köyünde çocuklar, havaların sıcak olmasından dolayı ilginç bir yöntem buldu.

Toprağı kazarak brandadan havuz yapan çocuklar, içini suyla doldurduktan sonra girip serinlemeye çalışıyor. Özellikle öğle saatlerinde branda ile yaptıkları havuzdan keyifli vakitler geçiren çocuklar, bu sayede sıcak havalardan etkilenmiyor.

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