Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü

Olay, öğleden sonra Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 10 katlı binada çalışan Muharrem Ekemen, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ekemen, kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.