Elazığ'da itfaiye ekiplerinin çatılarda buz ve kar mesaisi

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özellikle insanların yoğun olduğu caddelerde çatılarda oluşan buzlanmalarla ilgili tedbiri elden bırakmazken, vatandaşlardan gelen talepler üzerine de çatılarda biriken kar kütlelerinin temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Gazi Caddesi’nde bulunan bir binaya merdivenli araçla çıkarak çatılara ulaşan ekipler, buzları kırarken, kar kütlelerini de kürek yardımı ile güvenli bir şekilde yere düşürüyor.