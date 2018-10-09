Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen minibüsteki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 26 kaçak göçmen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs Sivrice ilçesinin Gözeli köyü Yedipınar mevkisinde devrildi.
Kazada minibüsteki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 26 kaçak göçmen yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan kaçak göçmenlerin İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 26 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen minibüsteki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 26 kaçak göçmen yaralandı.