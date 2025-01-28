Elazığ'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timleri, Harput Mahallesi Nevruz Ormanları bölgesinde devriye faaliyeti icra ederken şüpheli hareketlerde bulunanlar olduğunu tespit etti.

Ardından yapılan araştırmada, kaçak kazı yapan M.Z. ve M.Ç., malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.