Elazığ’da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Salkımlı köyünde yapılan kontroller esnasında M.O., M.Ç. ve H.Ö. isimli 3 şüpheli Salkımlı köyü yakınında kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte kazı yapılan alan içerisinde 2 adet 3 metre uzunluğunda metal merdiven, bir adet hilti ve kırıcı uç, 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu, bir adet kazma, 2 adet kürek, bir adet kova, 2 adet siyah banda sarılmış el yapımı dedektör ele geçirildi.



Konu ile ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.