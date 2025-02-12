Elazığ’da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişi, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Elazığ’da kaçak kazı yapanlara suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Salkımlı köyünde yapılan kontroller esnasında M.O., M.Ç. ve H.Ö. isimli 3 şüpheli Salkımlı köyü yakınında kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte kazı yapılan alan içerisinde 2 adet 3 metre uzunluğunda metal merdiven, bir adet hilti ve kırıcı uç, 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu, bir adet kazma, 2 adet kürek, bir adet kova, 2 adet siyah banda sarılmış el yapımı dedektör ele geçirildi.

Konu ile ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.

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