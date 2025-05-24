Elazığ'da kafa kafaya kaza

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Elazığ'da kafa kafaya kaza

'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde iki kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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