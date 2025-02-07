Elazığ'da kar yolları kapattı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Elazığ'da kar yolları kapattı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 5, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 13, Keban'da 11, Kovancılar'da 10, Palu'da 2 ve Sivrice'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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