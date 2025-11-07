Elazığ'da kaybolan otizmli çocuktan hala haber yok

Elazığ'da Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan otizmli Veysel Bilen'den (14) haber alamayan ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında kayıp ihbarında bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından termal drone desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuğun bulunması için çalışma alanını genişleten ekipler, bölgedeki dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında da arama yapıyor.

Elazığ AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, basın mensuplarına, Veysel Bilen'i bulmak için geniş kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Polat, "Yaklaşık 30 kilometrelik bir alan tarandı. Aileyle yaptığımız görüşmede çocuğun suyu sevdiği bilgisine ulaştık. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler suyun bulunduğu bölgelerde arama yaptı. Şu anda sazlık ve ağaçlık alanlarda tarama faaliyetleri yeniden başlatıldı." dedi.

Kent genelinde yaklaşık 250 kişilik ekibin görev yaptığını, çalışmalara Malatya ve Diyarbakır AFAD ekiplerinden termal dron desteği sağlandığını belirten Polat, "Şu ana kadar Veysel'e ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı. Emniyet birimlerimiz adli yönden de incelemelerine devam ediyor." diye konuştu.