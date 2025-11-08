Elazığ'da kayıp otizmli çocuk 3 gündür aranıyor

Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'i arama çalışmaları 72. saatinde de gece boyunca devam ediyor. AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama alanını genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekip sayısının artırıldığı bölgede aramalar hem karadan hem de dron ile havadan yürütülüyor.

"HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI"

AFAD Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, " Veysel Bilen çocuğumuzun kaybolmasının üzerinden 3 gün geçti. Gündüz saat 8 civarında başladığımız arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede büyük destek sağlıyor. Şu ana kadar herhangi bir ize ya da emareye rastlanmadı, arazi taraması sabaha kadar devam edecek. Sabah saatlerinde yaklaşık 250 gönüllü ile belediye ve karayolları ekiplerinin de katılımıyla çalışmalara yeniden başlanacak" dedi.