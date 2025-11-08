Elazığ'da kayıp otizmli çocuk 3 gündür aranıyor
08.11.2025 00:47
İHA
Elazığ'da 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'den üç gün önce evden ayrılmasından bu yana haber alınamıyor. Arama çalışmaları 3'üncü günde gece saatlerinde de sürüyor.
Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'i arama çalışmaları 72. saatinde de gece boyunca devam ediyor. AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama alanını genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekip sayısının artırıldığı bölgede aramalar hem karadan hem de dron ile havadan yürütülüyor.
"HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI"
AFAD Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, " Veysel Bilen çocuğumuzun kaybolmasının üzerinden 3 gün geçti. Gündüz saat 8 civarında başladığımız arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede büyük destek sağlıyor. Şu ana kadar herhangi bir ize ya da emareye rastlanmadı, arazi taraması sabaha kadar devam edecek. Sabah saatlerinde yaklaşık 250 gönüllü ile belediye ve karayolları ekiplerinin de katılımıyla çalışmalara yeniden başlanacak" dedi.
Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede arama çalışması yapıyor.
NE OLMUŞTU?
Olay, 6 Ekim'de merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana geldi. 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen’i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.