Elazığ'da kaza: 5 kişi yaralandı

Kaza, merkez Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.