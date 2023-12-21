Elazığ’da kaza | Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek midibüse çaptı. Midibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralanırken, ortalık ise adeta savaş alanına döndü.

Elazığ’da kaza | Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

, merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek K.Ş. yönetimindeki midibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da kaza | Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı - 1

Trafiğe kapanan yolun ise araçların kaldırılması sonucu yeninde açılacağı öğrenildi.

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