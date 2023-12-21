Elazığ’da kaza | Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek K.Ş. yönetimindeki midibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.