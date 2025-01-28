Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, çalışmaları neticesinde ocak ayı içerisinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 21 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

