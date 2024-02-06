Elazığ’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Elazığ’da bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

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’da bir kıraathaneye pompalı tüfekle düzenlendi.

Olay, il merkezindeki Rızaiye Mahallesi’ne bağlı 13001’inci Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şüpheli tarafından kıraathaneye pompalı tüfek ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, kıraathane sahipleri E.K. ve Ü.A. yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, kendi imkanları ile hastaneye giderken olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

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