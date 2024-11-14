Elazığ'da kızların kavgasını erkekler ayıramadı

Elazığ'da bir grup kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı.

Elazığ'da kızların kavgasını erkekler ayıramadı

Olay dün akşam saatlerinde Şehit İlhanlar bölgesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup kız arasında kavga çıktı.

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı. nedeni ile trafik uzun süre kilitlenirken, kavgaya karışan bazı kızlar sinir krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Kavgaya karışanlar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yaşanan olay, cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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