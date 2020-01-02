Elazığ'da konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu (5 yaşındaki çocuğun durumu ağır)

Elazığ'da misafirliğe gittikleri evde yedikleri semizotu konservesinden zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Nailbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 gün önce misafirliğe gittikleri evde 10 kişi yemekte semizotu konservesi yedi. Evlerine dönen 10 kişiden 6'sı 2 gün sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere başvurdu.

Özel bir hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki A.G'nin kalbi durdu. Hayata tekrar döndürülen çocuk ile diğer hastalar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkiklerde 6 kişinin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendiği ortaya çıktı.

Yoğun bakım ve servislerde tedavisi süren hastalardan 5 yaşındaki A.G'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

''NADİR GÖRÜLEN BAKTERİDEN ZEHİRLENEN ÇİFT''

Geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar Köyünde yaşayan Ramazan (55) ve Zuhriye Yıldız (54) çifti yedikleri konserve sonrası rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmış, konserveden kaynaklı clostridium botulinum toksini nedeniyle zehirlendikleri belirlenmişti.

VİDEO: EV KONSERVESİNDE ZEHİRLENME TEHLİKESİ