Elazığ'da konteyner yangınında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisindeki şantiyede, konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1 işçi dumandan etkilendi, 2 işçi ise elinden yaralandı.
İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yangın
- Elazığ