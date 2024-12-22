Elazığ'da konteyner yangınında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.

Elazığ'da konteyner yangınında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi

​​​​​​​Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisindeki şantiyede, konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1 işçi dumandan etkilendi, 2 işçi ise elinden yaralandı.

İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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