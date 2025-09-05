Elazığ'da korkunç olay: Başkomiser, evinde gördüğü kişiyi öldürdü

Elazığ'da korkunç bir cinayet işlendi.



Öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Elisa Park Konutları'ndaki evine giden Başkomiser Metin K., iddiaya göre içeride eşi ve O.Ö'yü görünce tartışma çıktı.

BAŞKOMİSER SİLAHINI ATEŞLEDİ



Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla O.Ö'ye ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği O.Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde O.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

O.Ö'nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

POLİS GÖZALTINA ALDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.