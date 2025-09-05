Elazığ'da korkunç olay: Başkomiser, jandarma personelini öldürdü

Elazığ'da korkunç bir cinayet işlendi.



Öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Elisa Park Konutları'ndaki evine giden Başkomiser Metin K., iddiaya göre içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Öksüm'ü görünce tartışma çıktı.

BAŞKOMİSER SİLAHINI ATEŞLEDİ



Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Öksüm'e ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

JANDARMA PERSONELİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öksüm'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan Öksüm'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

POLİS GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.